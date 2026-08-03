Überraschung! Sorger fertigt Kopp im ÖTV-Duell ab

Sebastian Sorger sorgt beim ATP-125-Challenger in Plovdiv für eine faustdicke Überraschung.

Der 20-jährige Steirer setzt sich im österreichischen Duell der ersten Runde gegen den als Nummer drei gesetzten Sandro Kopp souverän mit 6:1, 6:1 durch und zieht ins Achtelfinale ein.

Für Sorger (ATP-450.) ist es bereits der zweite Sieg im zweiten Duell mit seinem um 161 Plätze besser platzierten ÖTV-Kollegen.

Dabei hatte Kopp auf dem Sand von Plovdiv erst Ende Juni das Challenger-Finale erreicht und nur knapp seinen ersten Titel auf dieser Ebene verpasst. Davon ist im neuerlichen Gastspiel in Bulgarien allerdings nichts zu sehen.

Sorger von Beginn an überlegen

Sorger erwischt den klar besseren Start und nimmt Kopp sofort zwei Mal den Aufschlag ab.

Der Tiroler findet überhaupt nicht in die Partie und gewinnt in den ersten vier Games gerade einmal vier Punkte. Nach dem 0:4 stabilisiert sich Kopp bei eigenem Service zwar etwas, zwingt seinen Landsmann aber zu keiner einzigen Breakchance.

Stattdessen schlägt Sorger kurz vor Satzende noch einmal zu, holt sich auch das dritte Break und entscheidet den ersten Durchgang deutlich mit 6:1 für sich.

Kopp ohne Chance

Auch im zweiten Satz bietet sich ein ähnliches Bild. Sorger nimmt Kopp früh den Aufschlag zum 2:0 ab und bestätigt das Break wenig später zum 3:0.

Der Steirer präsentiert sich über die gesamte Partie hinweg äußerst souverän, lässt bei eigenem Service keine einzige Breakchance zu und diktiert das Geschehen nach Belieben.

Kopp erlebt hingegen einen rabenschwarzen Abend und findet gegen seinen Landsmann kein Mittel. Mit einem weiteren 6:1 macht Sorger den überraschend klaren Erfolg perfekt und steht im Achtelfinale.

Dort trifft der 20-Jährige entweder auf den Italiener Lorenzo Angelini oder den bulgarischen Lokalmatador Petr Nesterov.