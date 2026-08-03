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Neuer Comeback-Versuch für Williams-Doppel in Cincinnati

Für die beiden Schwestern Serena und Venus Williams gibt es eine Wildcard beim prestigeträchtigen WTA-100-Turnier.

Neuer Comeback-Versuch für Williams-Doppel in Cincinnati Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Das zuletzt ausgefallene Doppel-Comeback von Tennis-Star Serena Williams an der Seite ihrer Schwester Venus hat einen neuen Termin.

Nachdem die 44-jährige US-Amerikanerin in Wimbledon den gemeinsamen Auftritt wegen einer Knieverletzung absagen musste, soll es nun in Cincinnati klappen.

Wie der Veranstalter mitteilte, erhalten die Williams-Schwestern eine Wildcard fürs Doppel, Venus darüber hinaus auch eine für den Einzel-Wettbewerb. Das WTA-1000-Turnier beginnt am 11. August.

Comeback fiel in Wimbledon noch aus

Das vor wenigen Wochen in Wimbledon ausgefallene Doppel-Comeback mit ihrer Schwester Venus (46) hatte Serena Williams bei Instagram bedauert. "Es bricht mir das Herz", schrieb sie.

Zuvor hatte sie bei dem Londoner Rasenklassiker ihr erstes Einzel seit knapp vier Jahren in drei Sätzen gegen die Australierin Maya Joint verloren.

Auf ihrem Instagram-Post war danach zu sehen, wie Williams einen Verband am rechten Bein trug und humpelte.

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