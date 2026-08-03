Heimsieg perfekt! Fritz triumphiert in Washington

Taylor Fritz gewinnt das 500er-Turnier in Washington und feiert damit einen lange ersehnten Erfolg auf der ATP-Tour.

Der an Nummer drei gesetzte US-Amerikaner setzt sich im Finale gegen den spanischen Senkrechtstarter Rafael Jodar mit 7:6(2), 6:4 durch und sichert sich seinen insgesamt elften ATP-Titel. Für Fritz ist es zugleich der erste Triumph auf ATP-500-Ebene seit seinem Turniersieg in Tokio im Jahr 2022.

Jodar, der auf dem Weg ins Endspiel unter anderem Lorenzo Musetti und Arthur Fils ausgeschaltet hatte, verpasst hingegen den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere.

Tiebreak entscheidet Satz eins

Der erste Satz entwickelt sich zu einem Duell auf Augenhöhe.

Beide Spieler erspielen sich in der Anfangsphase jeweils eine Breakchance, können diese aber nicht nutzen. Anschließend dominieren die Aufschläger das Geschehen, längere Ballwechsel bleiben Mangelware.

Folgerichtig muss das Tiebreak über den Satzgewinn entscheiden. Dort beweist Fritz seine ganze Routine, holt sich beim Stand von 1:1 das erste Mini-Break und bestätigt dieses sofort mit einem Ass.

Ein weiteres Mini-Break zum 5:2 bringt den US-Amerikaner endgültig auf die Siegerstraße, wenig später verwertet er seinen ersten Satzball zum 7:2 im Tiebreak.

Fritz legt mit Break vor

Zu Beginn des zweiten Durchgangs gelingt Fritz schließlich das erste Break der Partie.

Jodar wehrt sich in einem langen Servicegame zwar nach Kräften, vergibt jedoch drei Spielbälle, ehe der Lokalmatador seine erste Breakchance nutzt.

Kurz darauf legt Fritz mit einem weiteren Break zum 3:0 nach und scheint das Finale früh zu entscheiden.

Rebreak, dann behält Fritz die Nerven

Der 19-jährige Spanier gibt sich allerdings nicht geschlagen. Nach einem Doppelfehler von Fritz bei Breakball gelingt Jodar das Rebreak zum 1:3, ehe er auf 2:3 verkürzt.

Ein dreiminütiges Medical Time-out des Spaniers wegen Problemen am Handgelenk beim Stand von 5:4, bringt Fritz in einem abschließenden Marathon-Game etwas aus der Ruhe.

Der US-Amerikaner vergibt vier Matchbälle und muss plötzlich sogar einen Breakball abwehren. Wenig später verwandelt Fritz dann aber doch seinen fünften Matchball zum 7:6(2), 6:4 und darf über den Heimsieg jubeln.

Für den Weltranglisten-Siebenten ist der Titel ein Befreiungsschlag, nachdem er in dieser Saison bereits drei Endspiele – in Halle, Dallas und Stuttgart – verloren hatte. Gleichzeitig feiert Fritz seinen ersten ATP-500-Triumph seit knapp vier Jahren.