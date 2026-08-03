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Premiere: Eala holt ersten WTA-Titel für Philippinen

Die 21-jährige Philippinerin dreht das Finale in Washington und feiert als erste Tennisspielerin ihres Landes den Sieg bei einem WTA-Turnier.

Premiere: Eala holt ersten WTA-Titel für Philippinen Foto: © IMAGO / EPA
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Als erste Tennisspielerin der Philippinen hat Alexandra Eala ein WTA-Turnier gewonnen.

Die 21-Jährige triumphierte im Finale des WTA-500-Events von Washington gegen die topgesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula mit 4:6, 6:4, 6:0.

Der Aufstieg von Eala erreichte in Washington seinen vorläufigen Höhepunkt. Die frühere US-Open-Juniorensiegerin bezwang nach Leylah Fernandez (WTA-34.), Elina Svitolina (10.) und Naomi Osaka (13.) eine weitere namhafte Gegnerin.

Starkes Comeback

War sie in den letzten drei Runden ohne Satzverlust geblieben, gelang ihr im Finale ein starkes Comeback. Beim Stand von 4:6, 2:1 war das Endspiel am Sonntagabend wegen Regenfällen unterbrochen worden.

Bei der Fortsetzung am Montag dominierte Eala deutlich. Mit sieben gewonnenen Games in Folge sicherte sie sich den Titel des mit 1,64 Millionen Dollar dotierten Turniers.

"Ich spüre so viel Liebe. Meine erste Chance auf einen Titel, und jetzt habe ich diesen Meilenstein in meiner Karriere bereits erreicht", sagte Eala. In der Weltrangliste steht sie nun erstmals in den Top 20.

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Melanie Schnell
Sinja Kraus

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