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Finale! Miedler hat Doppel-Titel in Kitzbühel in Reichweite
Der Niederösterreicher erreicht mit seinem australischen Partner Marc Polmans das Doppel-Endspiel der Generali Open.
Der Finaltag am Samstag bei den Generali Open 2026 in Kitzbühel wird mit österreichischer Beteiligung über die Bühne gehen.
Lucas Miedler und sein australischer Partner Marc Polmans haben das Finale des Doppelbewerbs erreicht.
Gegen N. Sriram Balaji/Andre Göransson (IND/SWE) setzen sie sich am Freitag im Halbfinale mit 6:4, 6:7(4), 10:7 durch.
Dritter Kitz-Titel und Career-High?
Miedler wahrt damit die Chance auf seinen dritten Doppel-Titel in Kitzbühel: 2021 und 2023 gewann er das Turnier gemeinsam mit Alexander Erler.
Zusätzlich winkt dem 30-jährigen Tullner die beste Platzierung in der Doppel-Weltrangliste in seiner Karriere. Dank des Finaleinzugs scheint er im Live-Ranking auf Rang 19 auf - sein bisheriges Career-High war Platz 20.
Gegner im Endspiel am Samstag sind die an Nummer drei gesetzten Deutschen Jakob Schnaitter und Mark Wallner, die sich in ihrem Halbfinale 6:2, 2:6, 10:8 gegen die topgesetzten Pierre-Hugues Herbert/Kevin Krawietz (FRA/GER) durchsetzen.