Bublik, Alexander BUB
Etcheverry, Tomas Martin ETC
Endstand
2:0
6:3 , 6:4
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Final-Duell der Generali Open steht fest

Der topgesetzte Alexander Bublik und Quentin Halys kämpfen am Samstag beim ATP-250 in Kitzbühel um den Titel.

Final-Duell der Generali Open steht fest Foto: © GEPA
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Der topgesetzte Alexander Bublik und der Franzose Quentin Halys kämpfen beim ATP-Turnier von Kitzbühel um den Titel.

Der Titelverteidiger Bublik setzt sich im Halbfinale am Freitag beim 6:3, 6:4 gegen den Argentinier Tomas Etcheverry ebenfalls in zwei Sätzen durch wie Halys.

Im Duell zweier in Tirol ungesetzter Tennisprofis schlägt der 29-Jährige den Deutschen Yannick Hanfmann 6:4, 7:6(2). Das Finale in Kitzbühel ist am Samstag (13.00 Uhr) angesetzt.

Erster Titel für Halys?

Geht Bublik in der Gamsstadt auf seinen zehnten Titel auf der Tour los, hat Halys bisher noch keinen gewonnen. Der Franzose stand in Kitzbühel zum insgesamt vierten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale der ATP-Tour.

Den Sprung ins Endspiel schaffte die Nummer 83 im aktuellen Ranking davor nur in Gstaad vor zwei Jahren. In Kitzbühel hat Halys bisher noch keinen Satz abgegeben.

Hanfmann war in Kitz 2020 im Finale sowie 2022 und 2024 ebenfalls im Halbfinale gestanden. Der Deutsche wehrte acht Matchbälle ab, ehe er sich doch geschlagen geben musste.

Bublik souverän ins Finale

Bublik gewann das heuer mit 612.620 Euro dotierte Sandplatzturnier im Vorjahr gegen den Franzosen Arthur Cazaux.

Der 29-jährige Kasache ließ gegen Etcheverry nur eine Breakchance des Argentiniers zu. Ein Break in jedem Satz reichte dem Weltranglisten-Elften.

Alle Kitzbühel-Turniersieger seit Thomas Muster

1993 - Thomas Muster (AUT)
1994 - Goran Ivanišević (CRO)

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