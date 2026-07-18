Droht Doppel-Turnieren das Aus? "Wir müssen uns was überlegen"

In der Tennis-Welt hängt der Haussegen schief.

Anfang Juli hat die ATP geplante Reformen für die Doppel-Bewerbe verkündet. Darauf folgte ein Aufschrei der Profis. Ihr Beruf und das Doppel per se seien in ihrer Existenz gefährdet.

Alex Antonitsch, Turnierdirektor der Generali Open in Kitzbühel, hat einen anderen Blickwinkel auf diese Thematik und schildert Aspekte, die in der aktuellen Form der Doppel-Bewerbe zu Schwierigkeiten führen.

"Haben ein zusätzliches Turnier"

Eine der geplanten Änderungen soll bewirken, dass ab 2028 bei Masters- bzw. 1000er-Turnieren das Teilnehmerfeld auf 16 Mannschaften reduziert wird. Bei Turnieren der Kategorien 500 und 250 sollen nur mehr acht Doppel-Paare antreten dürfen, jeweils die Hälfte der aktuellen Felder. Diese Reform würde auch die Erste Bank Open in Wien und die Generali Open in Kitzbühel betreffen.

Antonitsch betont die zusätzlichen Herausforderungen durch Doppel-Bewerbe für die Turnierorganisation: "Von 28 Spielern, welche laut Entry List für den Doppel-Bewerb gemeldet sind, nimmt nur ein einziger Spieler im Einzel-Hauptfeld oder an der Qualifikation teil. Nicht vom Preisgeld her, sondern vom Organisatorischen - mit Hotels, Fahrservices, Trainingsplätzen und Players-Lounge bekommen immer mehr Veranstalter ein Problem."

"Mittlerweile ist es so, dass auch die Doppel-Spieler mit Trainer und Begleitung kommen. Das heißt, jeder Doppel-Spieler mal zwei oder drei. Das hat bei den meisten Veranstaltern dafür gesorgt, dass man sagt: Wir müssen uns was überlegen", führt Antonitsch weiter aus.

Weniger Preisgeld

Ein weiterer heiß diskutierter Punkt betrifft die Verteilung des Preisgeldes. Aktuell ist das Verhältnis zwischen Einzel und Doppel 80:20. Diese soll zugunsten des Einzelturniers auf 90:10 verschoben werden.

Harri Heliövaara, Nummer eins der Doppel-Weltrangliste, reagiert mit Frust auf die Reformvorschläge: "Traurig, dass die Dinge diesen falschen Weg gehen. Es ist eine sehr geldgetriebene Welt."