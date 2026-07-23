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Bublik steht ohne Mühe im Kitz-Halbfinale

Dort begegnet er einem Argentinier. Auch Lucas Miedler steht im Doppel-Halbfinale.

Bublik steht ohne Mühe im Kitz-Halbfinale Foto: © GEPA
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Der topgesetzte Alexander Bublik steht beim ATP-Turnier in Kitzbühel im Halbfinale.

Der Kasache ließ dem Slowaken Alex Molcan am Donnerstag im Viertelfinale beim 6:3, 6:2 keine Chance und trifft nun auf den als Nummer vier gesetzten Argentinier Tomas Etcheverry.

Der Bezwinger von Jurij Rodionov setzte sich gegen den Peruaner Ignacio Buse 6:2, 7:5 durch. Das zweite Semifinale bestreiten der Franzose Quentin Halys und der Deutsche Yannick Hanfmann.

Im Duell jeweils von Ungesetzten setzten sich beide gegen Argentinier durch - Halys gegen Mariano Navone 7:5,6:3 und Hanfmann gegen 2023-Titelträger Sebastian Baez 6:3,6:1. Hanfmann war 2020 im Kitz-Finale sowie 2022 und 2024 im Semifinale gestanden.

Miedler im Halbfinale

Als letzter österreichischer Beitrag ist Lucas Miedler im Doppel-Halbfinale dabei. Gemeinsam mit dem Australier Marc Polmans gewann er im Viertelfinale gegen Jean-Julien Royer/Theodore Winegar (NED/USA-2) 6:2, 6:7(2), 14:12.

Für das Duo Lukas Neumayer/Joel Schwärzler kam im Viertelfinale gegen die topgesetzten Pierre-Hugues Herbert/Kevin Krawietz (FRA/GER) mit 3:6, 4:6 das Aus (mehr dazu >>>).

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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