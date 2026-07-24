Tennis heute: Lilli Tagger - Sara Bejlek im Prag-Viertelfinale

ÖTV-Talent Lilli Tagger (WTA-74.) steht beim WTA-250-Hartplatzturnier in Prag im Viertelfinale.

Die 18-Jährige setzte sich am Donnerstag im Achtelfinale mit 6:4, 6:4 gegen die japanische Qualifikantin Mai Hontama durch (Spielbericht >>>).

Am Freitag (nicht vor 13:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) trifft Tagger auf die Tschechin Sara Bejlek (WTA-40.).

Die beiden standen sich erst kürzlich in Athen gegenüber. Im Hartplatz-Achtelfinale musste sich die Osttirolerin mit 2:6, 2:6 geschlagen geben.