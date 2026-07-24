AFL-Showdown! Dragons und Giants kämpfen um den Titel

Titelverteidiger Danube Dragons und die Graz Giants bestreiten am Samstag (19:00 Uhr/live ORF Sport +) in der Südstadt die Austrian Bowl XLI, den Showdown der Austrian Football League (AFL).

Während es für die "Drachen" von Trainer Michael Hönig um den fünften Titel geht, peilen die "Riesen" von Stefan Pokorny ihre elfte Meisterschaft an. Der letzte Grazer Sieg ist jedoch 18 Jahre her.

Davor geht die Ladies Bowl zwischen den Raiders Tirol und Salzburg Ducks in Szene (15:00).

Vorjahressieg der Dragons am "grünen Tisch"

Mit Hönig und Pokorny, der auch AFBÖ-Teamchef ist, treffen zwei bestens Bekannte aufeinander: Beide arbeiteten in der Vergangenheit bei den Dragons zusammen und werden das künftig auch im Nationalteam tun.

Am Samstag trifft man sich jedoch als Gegner. Für die Dragons ist es das vierte Finale in den letzten fünf Jahren. 2022, 2023 und 2025 gewann der heurige Grunddurchgangssieger den Titel. Im Vorjahr allerdings erst am "grünen Tisch" aufgrund einer Strafverifizierung zuungunsten von Finalgegner Vienna Vikings, der das Endspiel für sich entschieden hatte.

Nun will die Hönig-Truppe auch auf sportlichem Wege den Erfolg einfahren. "Ich denke, wir sehen die beiden besten Teams der Saison in dieser Austrian Bowl. Dementsprechend müssen wir noch einmal alles abrufen, damit wir uns auch abschließend mit einem Erfolg hier belohnen können", erklärte Hönig. Sein Team um Quarterback Walter Kuhlenkamp hatte im Halbfinale die Vikings 35:17 bezwungen.

Grazer wollen Durststrecke beenden

Die Giants stehen zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder in der Austrian Bowl, ein Sieg auf der höchsten nationalen Bühne gelang aber zuletzt 2008. Nach durchwachsenem Saisonstart mit zwei Niederlagen sind die Grazer mit dem österreichischen Quarterback Bastian Steinmair ordentlich in Fahrt gekommen.

In den Playoff-Spielen wurden zunächst die Salzburg Ducks mit 70:19 abgefertigt, danach die Prague Black Panthers mit 41:6. "Wir haben eine sehr hungrige und talentierte Gruppe an Spielern. Ich bin mir sicher, dass sie nun mit der Herausforderung, in einem Finale zu stehen, noch einmal wachsen werden", sagte Pokorny.

In den beiden Saisonduellen im Mai gab es jeweils Auswärtssiege: In Wien endete die Partie 28:14 für die Steirer, in Graz 15:7 für die Wiener. Für das Finale rechnet der AFBÖ als Veranstalter mit 3.000 bis 4.000 Zuschauern in der Arena von Maria Enzersdorf.

"Die Atmosphäre wird super, die Teams sind Powerhouses – was gibt es Schöneres zum Saisonabschluss?", meinte Hönig voller Vorfreude. Vor dem Match werden die besten Spieler der Saison rund um Liga-"MVP" Chad Jeffries (Vienna Knights) geehrt.