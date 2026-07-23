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Tagger, Lilli TAG
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Tennis heute: Lilli Tagger - Mai Hontama in Prag

Für die 18-jährige Tirolerin geht es beim WTA-250-Hartplatzturnier um den Einzug ins Viertelfinale. LIVE-Infos:

Tennis heute: Lilli Tagger - Mai Hontama in Prag Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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ÖTV-Hoffnung Lilli Tagger visiert beim WTA-250-Hartplatzturnier in Prag das Viertelfinale an.

Am Donnerstag (ab ca. 12:15 Uhr im LIVE-Ticker) muss die 18-jährige Tirolerin im Achtelfinale gegen die Japanerin Mai Hontama antreten.

Tagger ist die Favoritin, liegt sie in der Weltrangliste doch bereits auf Rang 74. Die 26-jährige Hontama rangiert im Vergleich lediglich auf Platz 203.

Dennoch ist Tagger gewarnt: Hontama, die sich durch die Quali in den Hauptbewerb kämpfte, eliminierte in der Runde zuvor die an Nummer sieben gesetzte Diane Parry (FRA/WTA-60.).

LIVE-Ticker:

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