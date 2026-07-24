Halbfinale erreicht! Lilli Tagger eliminiert Nummer 40 der Welt

ÖTV-Talent Lilli Tagger setzt ihren Lauf beim WTA-250-Hartplatzturnier in Prag fort!

Die 18-jährige Tirolerin besiegt am Freitag die an Nummer drei gesetzte Sara Bejlek (WTA-40.) in 1:39 Stunden mit 6:3, 6:4.

Starker Auftritt

Tagger nimmt der tschechischen Lokalmatadorin im ersten Satz zwei Mal den Aufschlag ab. Sie selbst bringt ihr Service unbeschadet durch.

Im zweiten Satz schafft Tagger das frühe Break zum 2:0, muss jedoch gleich im nächsten Game sofort das Rebreak hinnehmen. Nachdem der Österreicherin erneut das Break zum 5:3 gelingt, reagiert Bejlek mit dem Break zum 4:5.

Das folgende Game ist jedoch das letzte. Tagger erarbeitet sich bei Bejleks Aufschlag drei Matchbälle, den letzten verwertet sie dann auch.

Revanche, und Chance auf Premiere

Damit gelingt Tagger die Revanche. Erst vergangene Woche schied die Österreicherin gegen die 20-jährige Bejlek in der zweiten Runde des WTA-250-Turniers in Athen aus.

Die Gegnerin im Halbfinale wird wieder aus Tschechien kommen - entweder Dominika Salkova (WTA-127.) oder Barbora Krejcikova (WTA-26.).

Fix ist auch, dass Tagger somit zum zweiten Mal in ihrer noch jungen Karriere das Halbfinale eines WTA-250-Turniers erreicht.

Anfang November 2025 stand sie in Jiujiang sogar im Finale, verlor dieses jedoch 3:6, 3:6 gegen Anna Blinkova.

Tagger kratzt erstmals an den Top 60

Zusätzlich winkt der Lienzerin dank ihres Laufs in Prag ein neues Career-High in der WTA-Weltrangliste. Tagger erreicht dank des Siegs gegen Bejlek erstmals die 1000-Punkte-Marke, im Live-Ranking nimmt sie damit Platz 60 ein.

Ihr bisheriges Weltranglisten-Career-High war Platz 74, aufgestellt vergangenen Montag.