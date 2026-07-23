Neumayer/Schwärzler scheitern im Kitzbühel-Viertelfinale

Für das ÖTV-Doppel Lukas Neumayer und Joel Schwärzler ist in Kitzbühel im Viertelfinale Endstation.

Die beiden Österreicher müssen sich dem topgesetzten Duo Pierre-Hugues Herbert/Kevin Krawietz (FRA/GER) nach 1:06 Stunden mit 3:6, 4:6 geschlagen geben.

Herbert/Krawietz gelingt im ersten Durchgang ein Break zum 3:1, die Favoriten servieren in der Folge zum Satzgewinn aus.

Der zweite Satz startet mit einem neuerlichen Break von Herbert/Krawietz. Neumayer/Schwärzler gelingt zwar das Rebreak, doch das ÖTV-Duo gibt einen weiteren Aufschlag ab und verliert schlussendlich auch Durchgang zwei.

Als letzter österreichischer Beitrag ist Lucas Miedler im letzten Doppel-Match des Tages mit dem Australier Marc Polmans im Viertelfinale gegen Jean-Julien Rojer/Theodore Winegar (NED/USA) gefordert.