Zverev-Triumph: So feiert Thomas Müller mit seinem Landsmann

Alexander Zverev hat bei den French Open endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel eingefahren und ist der erste deutsche Major-Sieger seit Boris Becker bei den Australian Open 1996.

Auch Thomas Müller, der mittlerweile bei den Vancouver Whitecaps spielt, zeigt sich begeistert.

In einem Video feiert er den Erfolg seines Landsmanns in gewohnt humorvoller "Müller-Art".

Das Video: