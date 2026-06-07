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Zverev-Triumph: So feiert Thomas Müller mit seinem Landsmann

Der deutsche Fußballer freut sich mit Zverev und teilt seine Begeisterung auf Social Media.

Zverev-Triumph: So feiert Thomas Müller mit seinem Landsmann Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Alexander Zverev hat bei den French Open endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel eingefahren und ist der erste deutsche Major-Sieger seit Boris Becker bei den Australian Open 1996.

Auch Thomas Müller, der mittlerweile bei den Vancouver Whitecaps spielt, zeigt sich begeistert.

In einem Video feiert er den Erfolg seines Landsmanns in gewohnt humorvoller "Müller-Art".

Das Video:

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