13. September 2020, Finale der US Open.

Aus österreichischer Sicht der erfolgreichste Tennis-Tag in diesem Jahrtausend: Dominic Thiem setzt sich im Endspiel in Flushing Meadows nach einer wahnsinnigen Aufholjagd mit 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 gegen Alexander "Sascha" Zverev durch.

Was für den ÖTV ein gigantischer Triumph war, bedeutete für Deutschland - und insbesondere Zverev - eine der wohl bittersten Niederlagen überhaupt.

Der "Messias"

In einem Match, in welchem beide Spieler sichtlich mit den eigenen Nerven kämpften, hatte der Deutsche sogar eine Zwei-Satz-Führung im Rücken. Die folgenden drei Sätze verlor er allerdings - inklusive eines Tie-Break-Krimis am Ende.

"Ich muss damit leben, aber es ist schon sehr bitter. Ich war so dicht am Sieg dran", sagte Zverev anschließend.