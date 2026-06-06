1. Grand-Slam-Titel! Andreeva gewinnt die French Open

Mirra Andreeva wird im Finale der French Open ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Weltranglisten-Achte siegt gegen Maja Chwalinska 6:3, 6:2 und schnappt sich ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Damit ist der überraschende Erfolgslauf der polnischen Qualifikantin beendet, dennoch darf sie mit ihrer Leistung in Paris sehr zufrieden sein.

Schwierige Bedingungen im Finale

Das Duell beginnt ausgeglichen. Nach einem Break zum ersten Game von Andreeva gelingt ihrer Gegnerin prompt das Rebreak. Diese hat jedoch vor allem zu Beginn bei ihren ersten Services noch Probleme und bringt auch ihr nächstes Aufschlagspiel nicht durch.

Mit dem Wind in Paris haben die Spielerinnen noch zu kämpfen, mit dem vierten Break stellt Chwalinska auf 2:2.

Taktisch gut agierend geht die Weltranglisten-114. nach ihrem Aufschlagspiel erstmals mit 3:2 in Führung. Selbiges gelingt der Favoritin anschließend.

Erst nach dem 3:3 zeichnet sich eine erste Tendenz ab. Andreeva findet daraufhin ein Mittel gegen die 24-Jährige. Sie kann mit 5:3 davonziehen und sich mit einem Break den ersten Satz sichern.

Andreeva in Satz überlegen

Die 19-jährige Russin kann den Schwung in den zweiten Satz mitnehmen. Sie setzt ihre Konkurrentin immer wieder im passenden Moment unter Druck und holt sich die ersten beiden Games.

Chwalinska verliert zunehmend den Faden. Sie findet kaum mehr Mittel gegen Andreeva und muss auch die nächsten Spiele abgeben.

Bei eigenem Aufschlag kann die Polin ihr Spiel zum 1:5 durchbringen und schafft danach ein Break.

Doch dann ist das Finale der French Open beendet. Andreeva kann sich mit einem souveränen zweiten Satz mit 6:3, 6:2 durchsetzen.