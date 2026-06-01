Tennis: Die letzten zehn Premierensieger bei Grand Slams

In den letzten 20 Jahren haben insbesondere drei große Namen den Tennissport dominiert: Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Während jene drei Ausnahmekönner fast alle Major-Titel untereinander ausspielten, gab es in diesem Zeitraum kaum andere Spieler, die sich den Traum von einem Grand-Slam-Titel erfüllen konnten.

Lediglich zehn verschiedene Tennis-Stars feierten in den letzten 21 Jahren ihren Premierensieg auf Major-Ebene.

Einer davon ist der Österreicher Dominic Thiem.