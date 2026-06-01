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Tennis: Die letzten zehn Premierensieger bei Grand Slams
In den letzten 20 Jahren haben insbesondere drei große Namen den Tennissport dominiert: Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic.
Während jene drei Ausnahmekönner fast alle Major-Titel untereinander ausspielten, gab es in diesem Zeitraum kaum andere Spieler, die sich den Traum von einem Grand-Slam-Titel erfüllen konnten.
Lediglich zehn verschiedene Tennis-Stars feierten in den letzten 21 Jahren ihren Premierensieg auf Major-Ebene.
Einer davon ist der Österreicher Dominic Thiem.
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