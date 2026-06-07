Wer gewinnt die French Open 2026?

Am Sonntag (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker) kommt es in Paris im Court-Philippe-Chatrier zum großen Aufeinandertreffen zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli um den Titel.

Für den 29-jährigen Zverev, aktuell Nummer drei der Welt, könnte das lange Warten auf den ersten Grand-Slam-Titel endlich enden.

Der Deutsche stand bislang in drei Grand-Slam-Endspielen. 2020 unterlag er Dominic Thiem bei den US Open, 2024 verlor er gegen Carlos Alcaraz in Paris, 2025 kam eine Final-Niederlage gegen Jannik Sinner bei den Australian Open dazu.

Cobolli hat hingegen wohl nur mehr zu gewinnen. Der 24-jährige Italiener liegt in der Weltrangliste noch auf Platz 14, wird nach Paris jedoch definitiv in den Top 10 stehen. Auf Grand-Slam-Ebene kam er vor dieser Woche nie über das Viertelfinale hinaus.

Im direkten Duell führt Zverev mit 3:1.

LIVE-Ticker: