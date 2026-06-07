Cobolli, Flavio COB
Zverev, Alexander ZVE
Heute 15:00 Uhr
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French-Open-Finale heute: Flavio Cobolli - Alexander Zverev

Schafft es Zverev endlich, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen, oder grätscht ihm Überraschungsmann Cobolli dazwischen? LIVE-Infos:

French-Open-Finale heute: Flavio Cobolli - Alexander Zverev Foto: © IMAGO/Starface/Action Plus/KI
Textquelle: © LAOLA1
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Wer gewinnt die French Open 2026?

Am Sonntag (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker) kommt es in Paris im Court-Philippe-Chatrier zum großen Aufeinandertreffen zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli um den Titel.

Für den 29-jährigen Zverev, aktuell Nummer drei der Welt, könnte das lange Warten auf den ersten Grand-Slam-Titel endlich enden.

Der Deutsche stand bislang in drei Grand-Slam-Endspielen. 2020 unterlag er Dominic Thiem bei den US Open, 2024 verlor er gegen Carlos Alcaraz in Paris, 2025 kam eine Final-Niederlage gegen Jannik Sinner bei den Australian Open dazu.

Cobolli hat hingegen wohl nur mehr zu gewinnen. Der 24-jährige Italiener liegt in der Weltrangliste noch auf Platz 14, wird nach Paris jedoch definitiv in den Top 10 stehen. Auf Grand-Slam-Ebene kam er vor dieser Woche nie über das Viertelfinale hinaus.

Im direkten Duell führt Zverev mit 3:1.

LIVE-Ticker:

Tennis: Die letzten zehn Premierensieger bei Grand Slams

Jannik Sinner (Italien)
Carlos Alcaraz (Spanien)

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