Zum zweiten Mal nach 2024: Zverev zieht in French-Open-Finale ein

Alexander Zverev steht als erster Finalist der French Open fest.

Der 29-Jährige besiegt Jakub Mensik in vier Sätzen mit 7:5, 6:2, 3:6 und 6:3. Es ist Zverevs zweites Endspiel bei Roland Garros, sein viertes bei Grand Slams.

Satz eins gestaltet sich lange Zeit ausgeglichen, ehe der Deutsche mit einem Break auf 6:5 stellt und anschließend ausserviert. Den zweiten Satz holt sich die Nummer drei der ATP-Rangliste dann souverän mit 6:2.

Zverev zieht zum vierten Mal in Grand-Slam-Finale ein

Im dritten kommt der Tscheche jedoch zurück, nimmt Zverev beim Stand von 3:2 das Service ab und stellt auf 1:2 nach Sätzen. Danach sollte der an zwei gesetzte Deutsche aber den Sack zumachen.

Zverev breakt Mensik direkt im zweiten Game von Satz vier und sollte diesen Vorsprung nicht mehr hergeben.

Für den 29-Jährigen ist es nach 2024 der zweite Finaleinzug bei den French Open (Niederlage gegen Carlos Alcaraz). Dabei wartet Zverev noch auf seinen ersten Grand-Slam-Titel: 2020 ist er bei den US Open an Dominic Thiem gescheitert, 2025 bei den Australian Open an Jannik Sinner.

Da Matteo Arnaldi in der rein italienischen Semifinal-Partie gegen Flavio Cobolli aufgrund einer Viruserkrankung nicht antreten kann, steigt die Nummer zehn des Turniers kampflos ins Finale auf (alle Infos >>>).