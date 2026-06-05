Arnaldi, Matteo ARN
Cobolli, Flavio COB
Heute 19:00 Uhr
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French-Open-Halbfinale heute: Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli

Welcher Italiener komplettiert seinen Sensationslauf mit dem Einzug ins Roland-Garros-Endspiel? LIVE-Infos:

French-Open-Halbfinale heute: Matteo Arnaldi - Flavio Cobolli Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © LAOLA1
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Dass im Männer-Finale der French Open ein Italiener stehen wird, ist nicht die große Überraschung - dass dieser nicht auf den Namen Jannik Sinner hört, schon.

In seinem Schatten spielen sich am Freitag (ab ca. 19:00 Uhr im LIVE-Ticker) Matteo Arnaldi und Flavio Cobolli den Einzug ins Roland-Garros-Endspiel untereinander aus.

Arnaldi ist im Duell der beiden Italiener die größere Überraschung. Der 25-Jährige ist lediglich die Nummer 104 der Welt, war 2024 aber immerhin schon 30. der Weltrangliste. Mehr als ein Grand-Slam-Achtelfinale erreichte er in seiner Karriere bislang aber nie.

Der 24-jährige Cobolli gehört hingegen zur erweiterten Weltspitze, hat mit seinem Halbfinal-Einzug bereits seinen Top-10-Platz in der Weltrangliste sicher und ist auch am Freitag als Favorit anzusehen.

LIVE-Ticker:

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