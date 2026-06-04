Keine Tagger-Nachfolge von Behrmann in Paris!

Für Thilo Behrmann verwirklicht sich der Traum, nur ein Jahr nach Lilli Tagger den nächsten Junioren-Grand-Slam-Titel nach Österreich zu holen, nicht.

Der 18-jährige Burgenländer muss sich am Donnerstag im Viertelfinale des Junioren-Einzel-Bewerbs der French Open Luis Miguel aus Brasilien nach 1:50 Stunden Spielzeit 4:6, 6:1, 3:6 geschlagen geben.

Behrmann war in Roland Garros an Nummer sieben gesetzt, im Duell mit Miguel war er jedoch nur Außenseiter. Der 17-jährige Brasilianer ist in Paris topgesetzt und liegt in der Erwachsenen-Weltrangliste bereits auf Platz 829.

Für Behrmann war der Viertelfinaleinzug in Paris der größte Erfolg seiner Junioren-Grand-Slam-Karriere.

Aus auch im Doppel

Auch der Traum vom Doppel-Titel erfüllt sich nicht für das österreichische Tennis-Talent aus Oberpullendorf.

Am Mittwoch musste sich der 18-Jährige bereits gemeinsam mit Partner Kuan Shou Chen (Taiwan) aus dem Doppel-Bewerb der Junioren verabschieden.

Gegen Raffaele Ciurnelli/Leon Sloboda (ITA/SVK) setzte es eine 3:6,5:7-Niederlage.