Ist 2026 endlich das Jahr von Alexander Zverev?

Der an Nummer drei gesetzte Deutsche ist nach den frühen Ausscheiden von Jannik Sinner und Novak Djokovic der Topfavorit auf den Gewinn der French Open 2026.

Es wäre der erste Grand-Slam-Titel in der Karriere des 29-jährigen Zverev. Im Halbfinale hat er mit Jakub Mensik (ATP-27.) jedoch einen Gegner vor der Brust, den man nicht unterschätzen darf (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der 20-jährige Tscheche ist eine der heißesten Zukunftsaktien der Tennis-Welt und steht in Roland Garros zum ersten Mal in seiner Laufbahn in einem Grand-Slam-Halbfinale.

Los geht es um 14:30 Uhr auf dem Court-Philippe-Chatrier.

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