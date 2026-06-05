Das Finale bei Roland Garros bestreiten Alexander Zverev und Flavio Cobolli.

Nachdem der Deutsche im ersten Halbfinal-Spiel einen Vier-Satz-Sieg über Jakub Mensik gefeiert hat (alle Infos>>>), steigt der Italiener kampflos ins Endspiel auf.

Der an Nummer 10 gesetzte 24-Jährige wäre in der zweiten Semifinal-Partie auf Landsmann Matteo Arnaldi getroffen. Dieser kann das Match aber aufgrund einer Viruserkrankung nicht antreten.

Das Finale steigt am Sonntag ab 15 Uhr (zum LIVE-Ticker>>>). Sowohl für Zverev als auch für Cobolli wäre es der erste Grand-Slam-Titel.