Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026
Get well soon, Matteo 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/SHlbOZvY3i
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Kein zweites French-Open-Halbfinale! Das ist Zverevs Finalgegner
Flavio Cobolli steht im Endspiel um den Titel bei den French Open. Landsmann Matteo Arnaldi muss krankheitsbedingt vor Match-Beginn w.o. geben.
Das Finale bei Roland Garros bestreiten Alexander Zverev und Flavio Cobolli.
Nachdem der Deutsche im ersten Halbfinal-Spiel einen Vier-Satz-Sieg über Jakub Mensik gefeiert hat (alle Infos>>>), steigt der Italiener kampflos ins Endspiel auf.
Der an Nummer 10 gesetzte 24-Jährige wäre in der zweiten Semifinal-Partie auf Landsmann Matteo Arnaldi getroffen. Dieser kann das Match aber aufgrund einer Viruserkrankung nicht antreten.
Das Finale steigt am Sonntag ab 15 Uhr (zum LIVE-Ticker>>>). Sowohl für Zverev als auch für Cobolli wäre es der erste Grand-Slam-Titel.