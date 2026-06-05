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Kein zweites French-Open-Halbfinale! Das ist Zverevs Finalgegner

Flavio Cobolli steht im Endspiel um den Titel bei den French Open. Landsmann Matteo Arnaldi muss krankheitsbedingt vor Match-Beginn w.o. geben.

Kein zweites French-Open-Halbfinale! Das ist Zverevs Finalgegner Foto: © IMAGO / Paul Zimmer
Textquelle: © LAOLA1
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Das Finale bei Roland Garros bestreiten Alexander Zverev und Flavio Cobolli.

Nachdem der Deutsche im ersten Halbfinal-Spiel einen Vier-Satz-Sieg über Jakub Mensik gefeiert hat (alle Infos>>>), steigt der Italiener kampflos ins Endspiel auf.

Der an Nummer 10 gesetzte 24-Jährige wäre in der zweiten Semifinal-Partie auf Landsmann Matteo Arnaldi getroffen. Dieser kann das Match aber aufgrund einer Viruserkrankung nicht antreten.

Das Finale steigt am Sonntag ab 15 Uhr (zum LIVE-Ticker>>>). Sowohl für Zverev als auch für Cobolli wäre es der erste Grand-Slam-Titel.

Die zehn besten Grand-Slam-Endspiele des 21. Jahrhunderts

#10 - French Open 2004
#9 - Wimbledon 2009

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