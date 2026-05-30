Gauff, Coco GAU
Potapova, Anastasia POT
Heute 16:00 Uhr
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French Open heute: Coco Gauff - Anastasia Potapova

Die Österreicherin trifft in der 3. Runde in Paris auf die Titelverteidigerin. LIVE-Ticker:

French Open heute: Coco Gauff - Anastasia Potapova Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ein echtes Tennis-Schmankerl wartet in der dritten Runde der French Open auf Anastasia Potapova. Österreichs Nummer eins bekommt es dort mit Titelverteidigerin Coco Gauff zu tun.

Das Duell steigt am Court Philippe Chatrier, dem Center Court von Roland Garros. Die Partie ist als drittes Spiel des Tages, nicht vor 16:00 Uhr angesetzt - im LIVE-Ticker >>>

Gauff ist für Potapova keine Unbekannte. 2023 in Stuttgart auf Sand (6:2, 6:3) und in Miami auf Hardcourt (6:7/8, 7:5, 6:2) verließ die damals noch für Russland spielende Potapova als Siegerin den Platz, davor setzte es zwei Niederlagen.

Coco Gauff - Anastasia Potapova im LIVE-Ticker:

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