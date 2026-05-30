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The Official Tennis ExperienceTennis - ATP
Gauff, Coco GAU
Potapova, Anastasia POT
Endstand
1:26:4 , 6:7 , 4:6
NEWS
Stark! Potapova schaltet Titelverteidigerin Gauff aus
Die ÖTV-Frau nimmt die an Vier gesetzte US-Amerikanerin in drei Sätzen aus dem Turnier.
Anastasia Potapova sorgt bei den French Open für eine Überraschung!
Die an Position 28 gesetzte ÖTV-Frau setzt sich in der dritten Runde gegen Titelverteidigerin Coco Gauff (USA/4) 4:6,7:6(1),6:4 durch.
Im Achtelfinale trifft sie nun auf die Russin Anna Kalinskaya (WTA-Nr. 24).
Mehr Infos in Kürze!