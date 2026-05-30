Gauff, Coco GAU
Potapova, Anastasia POT
Endstand
1:2
6:4 , 6:7 , 4:6
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NEWS

Stark! Potapova schaltet Titelverteidigerin Gauff aus

Die ÖTV-Frau nimmt die an Vier gesetzte US-Amerikanerin in drei Sätzen aus dem Turnier.

Stark! Potapova schaltet Titelverteidigerin Gauff aus Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova sorgt bei den French Open für eine Überraschung!

Die an Position 28 gesetzte ÖTV-Frau setzt sich in der dritten Runde gegen Titelverteidigerin Coco Gauff (USA/4) 4:6,7:6(1),6:4 durch.

Im Achtelfinale trifft sie nun auf die Russin Anna Kalinskaya (WTA-Nr. 24).

Mehr Infos in Kürze!

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