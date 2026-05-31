Österreichs 3x3-Männer zum WM-Auftakt gleich gefordert

Gleich zum Auftakt der WM in Warschau müssen Österreichs 3x3-Basketball-Männer voll da sein.

Am Montag sind Australien und Madagaskar in Gruppe A die Gegner, Nico Kaltenbrunner und Co. wollen sich mit Siegen schon in Richtung Top drei und den direkten Achtelfinalaufstieg bringen.

Denn am Mittwoch warten noch Titelverteidiger Spanien und Sechsfach-Champion Serbien. "Die Gruppe ist tough. Wir haben aus jedem Topf die schwerste Mannschaft bekommen", sagte Kaltenbrunner.

Der Montag sei "einer der wichtigsten ersten Turniertage überhaupt. Die zwei Gegner müssen wir schlagen, wenn wir ins Viertelfinale wollen. So eine Chance dürfen wir nicht herschenken", betonte Kaltenbrunner.

"Formkurve zeigt wieder klar nach oben"

Neben dem 26-Jährigen sind auch Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan für Rot-Weiß-Rot im Einsatz. Gerade rechtzeitig vor dem Showdown in Polen befindet man sich im Aufwind.

"Unsere Formkurve zeigt wieder klar nach oben", meinte Kaltenbrunner. "Alle Spieler sind fit. Konstanz, Energie und Emotion sind zurück. Wir finden langsam wieder zu unserer Identität."

Kaltenbrunner war auch Teil jener Equipe, die 2024 vor heimischer Kulisse den EM-Titel holte. WM-Edelmetall fehlt in der Erfolgsgeschichte des heimischen Halbfeld-Basketballs noch.

"Eine WM-Medaille kann eine ganze 3x3-Nation auf ein neues Level katapultieren. Auch wir können überraschen und immer an guten Tagen gegen jeden Gegner gewinnen", stellte Kaltenbrunner klar. Die Top drei jeder Gruppe steigen auf, nur die Gruppensieger kommen direkt in die Runde der letzten Acht. Die übrigen Aufsteiger müssen ins "Play-in".