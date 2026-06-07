Rodionov scheitert in Stuttgart in der Qualifikation

Jurij Rodionov scheitert in der zweiten Qualifikationsrunde beim ATP-250-Turnier in Stuttgart.

Der Österreicher (ATP-158) unterliegt dem Japaner Sho Shimabukuro (ATP-103) 6:7(4), 3:6.

Erster Satz geht ins Tiebreak

Die Nummer 158 der Welt startet mit zwei Game-Gewinnen ins Spiel, muss in Folge jedoch drei Punkte abgeben. Dennoch findet Rodionov zurück ins Spiel und bringt sein Aufschlagspiel zum 3:3 durch.

Nachdem kein Spieler sein Service daraufhin abgibt, geht es ins Tiebreak. In diesem behält der Japaner die Oberhand und entscheidet den Satz mit 7:6(4) für sich.

Shimabukuro gibt in Entscheidung Tempo vor

Im zweiten Satz gibt Shimabukuro von Beginn an das Tempo vor, der Österreicher tut sich zunehmend schwerer und verliert bei 5:3 den Anschluss. Damit gewinnt der 103. der ATP-Weltrangliste auch die Entscheidung 6:3.

Der Japaner steht nach 1:20 Stunden als Sieger fest. Für Rodionov ist damit vor dem Einzug ins Hauptfeld Schluss.