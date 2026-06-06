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Chwalinska, Maja CHW
Andreeva, Mirra AND
Heute 15:00 Uhr
NEWS
French-Open-Finale heute: Maja Chwalinska - Mirra Andreeva
Die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska fordert im Endspiel der French Open die favorisierte Russin Mirra Andreeva. LIVE-Infos:
Der polnischen Qualifikantin Maja Chwalinska fehlt bei den French Open in Paris noch ein Schritt zur Vollendung der ganz großen Sensation.
Nach ihrem Erfolgslauf von neun Siegen trifft die 24-Jährige am Samstag im Finale auf die Russin Mirra Andreeva (15 Uhr im LIVE-Ticker).
Für die 19-Jährige ist es ebenfalls das erste Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Die Weltranglisten-Achte gilt im ersten Aufeinandertreffen mit der Nummer 114 aus Polen als Favoritin.