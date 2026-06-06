Der polnischen Qualifikantin Maja Chwalinska fehlt bei den French Open in Paris noch ein Schritt zur Vollendung der ganz großen Sensation.

Nach ihrem Erfolgslauf von neun Siegen trifft die 24-Jährige am Samstag im Finale auf die Russin Mirra Andreeva (15 Uhr im LIVE-Ticker).

Für die 19-Jährige ist es ebenfalls das erste Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Die Weltranglisten-Achte gilt im ersten Aufeinandertreffen mit der Nummer 114 aus Polen als Favoritin.

Das French-Open-Finale im LIVE-Ticker: