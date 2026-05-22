Starke Leistung! Rodionov zieht ins Hauptfeld der French Open ein

Jurij Rodionov steht im Hauptfeld der French Open!

Die Nummer 158 der ATP-Weltrangliste setzt sich gegen den Kroaten Borna Gojo (ATP-172.) mit 7:5, 6:3 durch.

Im ersten Satz zeigen sich beide Kontrahenten lange souverän und bringen bis zum Stand von 5:5 ihren eigenen Aufschlag durch. Dann gelingt Rodionov aber das Break, einen Breakball von Gojo wehrt er ab und holt sich den Satz.

Auch in Satz Nummer zwei bieten beide Spieler wenig an. Einen Breakball von Rodionov beim Stand von 1:1 kann Gojo abwehren. Drei weitere Breakmöglichkeiten beim Stand von 3:3 lässt Rodionov liegen, die vierte Chance kann er aber nutzen. Mit einem weiteren Break gewinnt er Satz zwei mit 6:3.

Mit Rodionov steht damit neben Sebastian Ofner ein zweiter Österreicher im Hauptfeld der French Open.