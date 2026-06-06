Castelnuovo, Luca CAS
Rodionov, Jurij ROD
Endstand
0:2
1:6 , 4:6
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Rodionov übersteht erste Quali-Hürde in Stuttgart souverän

Der Österreicher wird der Favoritenrolle gegen einen Schweizer gerecht und setzt sich in zwei Sätzen durch.

Rodionov übersteht erste Quali-Hürde in Stuttgart souverän Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Jurij Rodionov steht beim ATP-250-Turnier in Stuttgart souverän in der zweiten Qualifikationsrunde.

Die Nummer 158 der Welt gewinnt gegen den Schweizer Luca Castelnuovo (ATP-342.) 6:1, 6:4.

Bereits von Beginn an lässt er seinen Gegner nicht ins Spiel kommen und zieht mit zwei Breaks auf 5:0 davon. Schlussendlich bringt Catelnuovo lediglich ein Mal sein Aufschlagspiel durch. Der Satz geht deutlich mit 6:1 an den Österreicher.

Zweiter Satz umkämpfter

Im zweiten Satz kommt der Schweizer besser ins Spiel, beide holen anfangs ihr Game nach eigenem Service. Beim Stand von 3:3 kann Rodionov mit einem Break vorerst davonziehen, doch die Nummer 342. der Welt gibt sich nicht so einfach geschlagen und verkürzt. Dennoch setzt sich Rodionov auch in Satz zwei 6:4 durch und ist damit eine Runde weiter.

In der zweiten Qualifikationsrunde trifft der Österreicher am Sonntag auf den Japaner Sho Shimabukuro (ATP-103.).

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