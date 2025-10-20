Rodionov muss sich de Minaur geschlagen geben

Für Jurij Rodionov gehen die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle am Montag bereits in der ersten Runde zu Ende.

Der 25-jährige Niederösterreicher muss sich dem an drei gesetzten Australier Alex de Minaur nach 80 Minuten mit 4:6, 1:6 geschlagen geben.

De Minaur stand im Vorjahr im Halbfinale. Rodionov rutschte erst in letzter Minute ins Hauptfeld, da er nach der verletzungsbedingten Absage von Sebastian Ofner dessen Wild Card erhielt.