de Minaur, Alex DE
Rodionov, Jurij ROD
Endstand
2:0
6:4 , 6:1
NEWS

Rodionov muss sich de Minaur geschlagen geben

Der Niederösterreicher hält gegen den Vorjahres-Halbfinalisten lange Zeit gut mit.

Rodionov muss sich de Minaur geschlagen geben Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Jurij Rodionov gehen die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle am Montag bereits in der ersten Runde zu Ende.

Der 25-jährige Niederösterreicher muss sich dem an drei gesetzten Australier Alex de Minaur nach 80 Minuten mit 4:6, 1:6 geschlagen geben.

De Minaur stand im Vorjahr im Halbfinale. Rodionov rutschte erst in letzter Minute ins Hauptfeld, da er nach der verletzungsbedingten Absage von Sebastian Ofner dessen Wild Card erhielt.

