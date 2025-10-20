Sinner-Absage für Davis Cup! Melzer setzt auf Außenseiter-Spirit

Never change a winning team.

Ganz nach diesem Motto vertraut ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer beim Davis-Cup-Final-Turnier in Bologna (18. bis 23. November) auf das Sieger-Team von Ungarn (3:2 in Debrecen).

Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer sowie das Doppel-Duo Alex Erler/Lucas Miedler werden die Mission Impossible im Viertelfinale gegen Gastgeber und Turnier-Favorit Italien in Angriff nehmen.

Kein Kopfzerbrechen für Melzer

"Ich freu mich, dass wir mit dem gleichen Team nach Bologna fahren werden, dass in Ungarn gewonnen hat", sagte Melzer, dem durch das verletzungsbedingte Saisonende von Sebastian Ofner ein mögliches Kopfzerbrechen bei der Aufstellung erspart blieb.

Italiens Kapitän Filippo Volandri schöpft hingegen aus dem Vollen. Superstar Jannik Sinner stand diesmal zwar nicht zur Verfügung, trotzdem verfügt der ÖTV-Kontrahent über acht weitere Top-100-Spieler. Österreich hat mit Misolic nur einen Akteur in dieser elitären Runde (ATP 95).

Volandri entschied sich schließlich für Lorenzo Musetti (ATP 8), Flavio Cobolli (ATP 22), Matteo Berrettini (ATP 59), Simone Bolelli (ATP Doppel 14) und Andrea Vavassori (ATP Doppel 15).

ÖTV-Team setzt auf Außenseiterrolle

"Der Gegner könnte schwerer nicht sein", weiß Melzer. "Das Schöne am Tennis ist aber, dass immer alles möglich ist. Ungarn ist ein anderes Kaliber als Italien, aber auch da waren wir Außenseiter. Trotzdem haben wir uns qualifizieren können. Mit demselben Spirit wollen wir nach Bologna reisen."

"Ich hoffe, dass wir einen absoluten Spitzentag erwischen und die Italiener vielleicht einen richtig schlechten", kann das ÖTV-Team ohne großen Druck in die Begegnung gehen.