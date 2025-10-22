de Minaur, Alex DE
Misolic, Filip MIS
Endstand
2:0
6:4 , 6:4
NEWS

Misolic muss sich de Minaur in Wien-Achtelfinale geschlgen geben

Der Grazer schlägt sich wacker, letztlich ist der Australier aber ein wenig besser und gewinnt verdient. Damit ist der letzte Österreicher aus dem Einzelbewerb ausgeschieden.

Misolic muss sich de Minaur in Wien-Achtelfinale geschlgen geben Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Filip Misolic muss sich im Achtelfinale der Erste Bank Open trotz tapferen Kampfes geschlagen geben!

Er unterliegt Alex de Minaur (AUS) - der Nummer drei des Turniers beziehungsweise der Nummer sieben der Welt - in zwei Sätzen mit 4:6, 4:6.

Mit dem Ausscheiden des Grazers ist Österreich somit im Einzelbewerb der Männer nicht mehr vertreten.

Kleinigkeiten machen den Unterschied

Der Österreicher liefert gegen die Nummer drei des Turniers einen starken ersten Satz ab, ist auch bei Aufschlag seines Gegners nicht völlig chancenlos, immer wieder passieren ihm aber kleinere Fehler.

Es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied zwischen dem Australier und dem Steirer. So geht der erste Spielabschnitt knapp an de Minaur, der Misolic ein Break voraus ist - 6:4.

Misolic geht im Finish die Luft aus

Im zweiten Satz kassiert Misolic ein frühes Break. Beim Stand von 2:3 kommt er dann zum Breakball, kann diesen jedoch nicht nutzen - kurz darauf steht es 2:4.

Beim Stand 3:4 spielt de Minaur ein makelloses Aufschlagspiel zum 5:3 aus seiner Sicht, Misolic serviert gegen den Matchverlust, was ihm gelingt.

Bei eigenem Service bringt de Minaur den Sieg nachhause, für Filip Misolic ist trotz guter Leistung Endstation.

