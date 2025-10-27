LAOLA1: Wie siehst du das österreichische Tennis aktuell? Wo stehen wir deiner Meinung nach?

Muster: Sebastian Ofner hat ein super Comeback hingelegt, ist jetzt leider wieder verletzt. Wir haben im Davis Cup den Einzug unter die letzten acht Nationen geschafft. Das ist ein Meilenstein, den wir schon länger nicht mehr erreicht haben. Ansonsten ist es, was es ist. Es spielt sich zwischen Platz 70 und 100 bei unseren Spielern ab, heuer aber doch mit steigender Tendenz. Ich glaube schon, dass es hier Potenzial nach oben gibt. Die Spieler sind noch jung genug. Bei den Frauen haben wir mit Lilli Tagger eine große Hoffnung. Es ist aber bislang nur eine Hoffnung. Ich bin kein Fan davon, Spieler vorschnell groß zu machen, weil es dann enttäuschend ist, wenn es nicht so läuft. Bei Schwärzler wurde das vielleicht ein bisschen zu früh gemacht. Da muss man auch erst einmal abwarten. Das Potenzial ist da, die Luft ist da oben aber sehr dünn und es braucht auch ein bisschen Glück, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist aber, wie es ist. Dominic Thiem spielt nicht mehr und den absoluten Superstar haben wir derzeit eben nicht.

LAOLA1: Was brauchen junge Spieler in Österreich, um wirklich international durchzustarten?

Muster: Diese Frage stellt sich seit Jahrzehnten. Was kann man besser machen? Wir sind im Tennis kein Skiverband, der die Jungen ausbildet und über die FIS-Rennen bis zum Weltcup begleitet. Die Tennis-Spieler werden durch Eigen-Initiativen und Verbände ausgebildet. Da kristallisieren sich Talente heraus, die mit 13, 14, 15 Jahren ihren eigenen Weg suchen und dann meistens ins Ausland gehen. Und das ist meistens richtig, weil es dort bessere Trainingsbedingungen gibt, weil man beispielsweise dort das ganze Jahr im Freien trainieren kann und andere Einflüsse durch Trainer hat. Das All-In-Paket wie beim Skiverband gibt es beim Tennis nicht. Der Tennis-Spieler kann auch nur im Davis Cup oder Billie Jean King Cup etwas zurückgeben. Im Tennis hast du ganz viel Arbeit und einen hohen finanziellen Einsatz in den frühen Jahren der Kindheit und im Jugendbereich. Die Begleitung bis zum Top-10-Spieler gibt es von Verbandsseite nicht. Der Verband gibt viel, kriegt aber wenig zurück. Wenn die Spieler gut werden, bist du dann trotzdem nicht in der ersten Reihe der Loge. Das ist schon auch eine schwierige Seite für den Verband. Du kriegst vielleicht Lobeshymnen, dass der Verband gut gearbeitet hatm wenn es geklappt hat. Aber es ist keine Win-Win-Situation für den Verband wie beim ÖSV.