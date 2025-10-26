NEWS

Zverev: "Jannik, du gehst mir so was von auf den Sack"

Alexander Zverev verliert das Finale der Erste Bank Open gegen Jannik Sinner. Danach sorgt der Deutsche mit einem humorvollen Spruch für Lacher:

Zverev: "Jannik, du gehst mir so was von auf den Sack" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alexander Zverev hat das Finale der Erste Bank Open in Wien gegen Jannik Sinner verloren (6:3, 3:6, 5:7). Danach bewies der Deutsch bei der Siegerehrung Humor und Sportsgeist.

Gegen den topgesetzten Südtiroler musste sich der Deutsche erneut geschlagen geben, doch statt Frust gab es ein charmantes Augenzwinkern in Richtung des italienischen Dominators:

"Jannik, du gehst mir so was von auf den Sack die letzten zwei Jahre. Entspann dich mal, und lass mich auch mal gewinnen. Wir wissen, dass du der beste Spieler der Welt bist."

"Hat hochverdient gewonnen"

Zverev würdigte Sinners außergewöhnliche Saison, in der der Südtiroler alle vier Grand-Slam-Finali erreichte und zwei davon für sich entschied. "Er hat auch hier hochverdient gewinnen", betont Zverev nach der Dreisatz-Niederlage.

Trotz der Finalniederlage zog der Deutsche ein positives Fazit:

"Es war eine unglaublich positive Woche für mich. Natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber ich nehme viel mit."

Sinner: "Eines der besten Turniere, die wir haben"

Sinner selbst zeigte sich bei der Pokalübergabe ebenfalls gelöst und lobte das Turnier:

"Es war eine sehr spezielle Woche, das zweite Mal hier zu gewinnen, ist ein Traum. Es ist eines der besten Turniere, die wir haben, auch wenn’s nur ein 500er ist, aber ihr könnt ja nichts dafür.“

Mit einem Augenzwinkern verabschiedete sich der Champion: "Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder.“

Mehr zum Thema

Sinner nach Krimi gegen Zverev zum zweiten Mal Wien-Sieger

Sinner nach Krimi gegen Zverev zum zweiten Mal Wien-Sieger

Tennis
4
82.000! Zuschauerrekord beim ATP-Turnier in Wien

82.000! Zuschauerrekord beim ATP-Turnier in Wien

Tennis
Zverev folgt Sinner ins Finale der Erste Bank Open

Zverev folgt Sinner ins Finale der Erste Bank Open

Tennis
Finale! Sinner spielt bei den Erste Bank Open um den Titel

Finale! Sinner spielt bei den Erste Bank Open um den Titel

Tennis
1
Lucas Miedler steht bei Erste Bank Open in Wien im Finale

Lucas Miedler steht bei Erste Bank Open in Wien im Finale

Tennis
1
Lucas Miedler verpasst Titelverteidigung bei Erste Bank Open

Lucas Miedler verpasst Titelverteidigung bei Erste Bank Open

Tennis - ATP
1
Von Skoff bis Sinner: Alle Wien-Sieger seit 1988

Von Skoff bis Sinner: Alle Wien-Sieger seit 1988

Tennis
7
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP-Tour ATP-500 Jannik Sinner Alexander Zverev Erste Bank Open Wiener Stadthalle