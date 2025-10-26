Zverev: "Jannik, du gehst mir so was von auf den Sack"

"Hat hochverdient gewonnen"

Zverev würdigte Sinners außergewöhnliche Saison, in der der Südtiroler alle vier Grand-Slam-Finali erreichte und zwei davon für sich entschied. "Er hat auch hier hochverdient gewinnen", betont Zverev nach der Dreisatz-Niederlage.

Trotz der Finalniederlage zog der Deutsche ein positives Fazit:

"Es war eine unglaublich positive Woche für mich. Natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber ich nehme viel mit."

Sinner: "Eines der besten Turniere, die wir haben"

Sinner selbst zeigte sich bei der Pokalübergabe ebenfalls gelöst und lobte das Turnier:

"Es war eine sehr spezielle Woche, das zweite Mal hier zu gewinnen, ist ein Traum. Es ist eines der besten Turniere, die wir haben, auch wenn’s nur ein 500er ist, aber ihr könnt ja nichts dafür.“

Mit einem Augenzwinkern verabschiedete sich der Champion: "Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder.“