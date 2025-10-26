Sinner, Jannik SIN Zverev, Alexander ZVE
Wien-Finale heute: Jannik Sinner - Alexander Zverev

Die Fans in der Wiener Stadthalle haben ihr Traumfinale. Wer sichert sich am Sonntag den Titel bei den Erste Bank Open? LIVE-Infos:

Wien-Finale heute: Jannik Sinner - Alexander Zverev Foto: © GEPA
Am Sonntag (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker) kommt es in der Wiener Stadthalle zum mit Spannung erwarteten Endspiel der Erste Bank Open.

Die beiden topgesetzten Spieler haben sich durchgesetzt und matchen sich im Traumfinale um den Titel: Jannik Sinner trifft auf Alexander Zverev.

Beide Spieler konnten das Turnier in Wien bereits gewinnen. Während die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste, Zverev, Wien 2021 als Sieger verließ, sicherte sich der derzeitige Weltranglisten-Zweite, Sinner, 2023 den Titel in der Wiener Stadthalle.

Bei uns verpasst ihr keinen Ballwechsel:

Von Skoff bis Sinner: Alle Wien-Sieger seit 1988

1988 - Horst Skoff (AUT)
1989 - Paul Annacone (USA)

38 Bilder

