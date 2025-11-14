NEWS

Nächster Topstar sagt für Österreich-Duell ab

Nach Jannik Sinner müssen die Italiener wenige Tage vor dem Davis-Cup-Duell mit Österreich auch auf ihren zweiten Top-Ten-Spieler verzichten.

Auch der zweite Top-Ten-Spieler Italiens sagt für das Davis-Cup-Heimturnier ab.

Italiens Männer-Tennisteam muss im Davis Cup nach Jannik Sinner auch auf Lorenzo Musetti verzichten. Der Weltranglisten-Neunte sagt wenige Tage vor dem Duell mit Österreich seine Teilnahme am Finalturnier in Bologna ab und begründet dies mit körperlicher Müdigkeit und familiären Gründen. Seine Partnerin erwartet in Kürze das zweite gemeinsame Kind.

Für Österreich erhöhen sich damit die Chancen auf einen Aufstieg ins Halbfinale, Italien ist am 19. November der Gegner im Viertelfinale. Bereits im Oktober hat Sinner seine Absage erteilt und damit für großen Unmut gesorgt.

