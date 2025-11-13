Coco loco! Gauff setzt Rekord, den niemand will

Eigentlich lief das Tennis-Jahr 2025 für Coco Gauff alles andere als schlecht.

Schließlich holte sich die 21-jährige US-Amerikanerin den Titel bei den French Open und gewann zuletzt auch das WTA-1000-Turnier in Wuhan.

Die Saison beendete sie im WTA-Ranking hinter Aryna Sabalenka und Iga Swiatek auf Rang drei.

Trotzdem sorgte Gauff für einen traurigen Rekord: Als erste Spielerin in der "Open Era" servierte sie zwei Jahre in Folge über 400 (!) Doppelfehler.

Während ihr 2024 430 "Doppler" unterliefen, setzte sie heuer mit 431 sogar noch einen drauf. Die nächsten Spielerinnen im Negativ-Ranking sind Ekaterina Alexandrova (300) und Alycia Parks (296) mit Respektabstand auf den Plätzen zwei und drei.

Rekordhalterin bleibt Camila Giorgi, der im Jahr 2015 458 Doppelfehler unterliefen.

Führend beim Return

Aktuell scheint keine Besserung in Sicht: Bei den WTA Finals servierte sie in der Gruppenphase gegen Landsfrau Jessica Pegula 17 Doppelfehler.

Immerhin: Gauff gewann heuer fast die Hälfte aller Returnpunkte (48,8 Prozent) und führt auch die Zahl der gewonnenen Return-Games an (46,3 Prozent). Sollte sie nun auch ihren Aufschlag in den Griff bekommen, können sich ihre Kontrahentinnen in der kommenden Saison wohl warm anziehen.