De Minaur hält seine Aufstiegschance am Leben

Alex de Minaur hält seine Aufstiegs-Hoffnungen bei den ATP Finals in Turin am Leben, indem er am Donnerstag Taylor Fritz in der Jimmy-Connors-Gruppe mit 7:6(3), 6:3 erringt.

Mit einer beeindruckenden Offensivleistung dominiert De Minaur den fehlerhaft agierenden Fritz und beendet die Round-Robin-Phase mit einer Bilanz von 1:2.

Wenn der bereits qualifizierte Weltranglistenerste Carlos Alcaraz am Donnerstagabend Lorenzo Musetti besiegt, zieht De Minaur zusammen mit dem Spanier ins Halbfinale ein.

Musetti würde sich mit einem Sieg gegen Alcaraz für die letzten Vier qualifizieren. Vorjahresfinalist Fritz steht in der Round-Robin-Phase ebenfalls bei einer Bilanz von 1:2, ist aber ausgeschieden.