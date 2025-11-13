Alcaraz bleibt makellos - De Minaur profitiert

Carlos Alcaraz und Alex de Minaur stehen im Halbfinale der ATP-Finals in Turin!

Nachdem de Minaur bereits am Nachmittag sein Spiel gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz in zwei Sätzen gewonnen hat, zieht nun der Spanier mit einem klaren 6:4, 6:1 gegen den Italiener Lorenzo Musetti nach.

Alcaraz war bereits vor dem Duell mit Musetti fix unter den Top vier, aufgrund seines Sieges leistet er nun aber Schützenhilfe für den Australier, der sich als Zweitplatzierter ebenfalls qualifiziert.

Gleichzeitig umgeht die Nummer eins der Welt damit auch ein Halbfinal-Duell mit Jannik Sinner. Sein großer Rivale liegt mit zwei Siegen aus zwei Spielen auf Rang eins der Gruppe "Björn Borg".

Nummer eins zum Jahresabschluss

Damit ist Alcaraz in der Weltrangliste bis Jahresende der erste Platz nicht mehr zu nehmen. "Ich bin wirklich glücklich mit dem Match und dem Level, auf dem ich heute gespielt habe. Ich bin sehr zufrieden, das Jahr auf Platz eins zu beenden. Das war ein wichtiges Ziel für mich", sagte Alcaraz, der auch von der dreimonatigen Dopingsperre von Jannik Sinner während der Saison profitierte.

Italiens Ausnahmekönner hat auch bei einer erfolgreichen Titelverteidigung in Italien keine Chance mehr, seinen spanischen Dauerrivalen noch einzuholen.

Für Alcaraz ist es nach 2022 das zweite Mal, dass er zum Jahresabschluss der Weltranglistenerste ist. Damals war er im Alter von 19 Jahren als erster männlicher Teenager der Tennis-Geschichte an die Spitze gestürmt.