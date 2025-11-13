Der ehemalige Tight-End Rob Gronkowski hat einen Eintagesvertrag bei den New England Patriots unterschrieben, um seine Karriere als Mitglied der Franchise zu beenden.

Der 36-Jährige erklärte am Donnerstag, dass es für ihn keine andere Option gegeben habe:

„Ich bin ein New England Patriot. Meine Karriere hat hier begonnen – sie musste hier enden. Es war eine absolute Selbstverständlichkeit, hierher zurückzukehren und als Patriot zurückzutreten“, sagt Gronkowski.

Gewann vier Super Bowls

Der Tight End gewann vier Super Bowls, wurde viermal ins First-Team All-Pro gewählt, war NFL Comeback Player of the Year (2014), Touchdown-Leader (2011) und fünfmal Pro Bowler.

In insgesamt 143 Spielen fing Gronkowski 621 Pässe für 9.286 Yards und 92 Touchdowns – Werte, die ihn zu einem der besten Tight Ends der NFL-Geschichte machen.

Die Patriots hatten Gronkowski im NFL Draft 2010 in der zweiten Runde (Pick 42) gedraftet.