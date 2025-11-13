Standpunkt

Ist Novak Djokovic der Tennis-GOAT?

Zwischen Rekorden, Kontroversen und Legendenstatus – ist Novak Djokovic wirklich der Größte?

Kommentare

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung.

Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der fünften Folge dreht sich alles um Novak Djokovic: 24 Grand Slams, 428 Wochen als Nummer 1, Rekorde ohne Ende. Aber reicht das für den Titel GOAT?

Christian Frühwald von LAOLA1, Martin Huber von HEUTE und Moderator Patrick Gstettner diskutieren sportliche Erfolge, Kontroversen und die Popularität des Serben. Im User-Voting lagen die Meinungen fast gleichauf – ein spannender Diskurs über Rekorde, Charakter und Legacy.

Hier ansehen:

Standpunkt als Podcast anhören:

LAOLA1+ Standpunkt Tennis Sport-Mix Novak Djokovic GOAT Rafael Nadal Roger Federer Sport-Talk Wimbledon Australian Open US Open French Open Patrick Gstettner Christian Frühwald