Sinner, Jannik SIN Zverev, Alexander ZVE
Endstand
2:0
6:4 , 6:3
NEWS

ATP-Finals: Sinner nach Sieg über Zverev im Halbfinale

Der Südtiroler gewinnt auch sein zweites Gruppenspiel und steht bereits vorab im Halbfinale.

ATP-Finals: Sinner nach Sieg über Zverev im Halbfinale Foto: © GEPA
Jannik Sinner spielt einmal mehr in seiner eigenen Liga!

Mit dem Zwei-Satz-Sieg über die Nummer drei der Tennis-Weltrangliste Alexander Zverev (6:4, 6:3) zieht der 24-Jährige ins Halbfinale der ATP Finals ein.

Eine kleine Unsicherheit beim Aufschlag von Alexander Zverev im ersten Satz reichte Jannik Sinner, um die Partie in seine Richtung zu lenken. Der Südtiroler nutzte die Chance beim Stand von 5:4 eiskalt und sicherte sich den ersten Satz.

Grundsolide und eiskalt

Zverev stemmte sich im zweiten Durchgang gegen die drohende Niederlage und erspielte sich erstmals Breakbälle. Doch als er diese nicht verwerten konnte, schlug Sinner erneut zu und brachte das Match souverän nach Hause.

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist der Italiener bereits fix für das Halbfinale qualifiziert. Für Zverev bleibt noch die Hoffnung sich ebenfalls zu qualifizieren.

In der Björn-Borg-Gruppe haben sowohl er als auch Felix Auger-Aliassime jeweils einen Sieg auf dem Konto.

