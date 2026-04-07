Eigenes Event: Leichtathletik-WM künftig ohne Marathon

Nach 2029 werden die Marathons nicht mehr im Rahmen der Leichtathletik-WM, sondern als eigene Veranstaltung jährlich ausgetragen. Das gab der Weltverband am Dienstag bekannt.

2027 und 2029 gehen die Marathon-Entscheidungen der Frauen und Männer noch als Teil der im Zweijahresrhythmus stattfindenden Gesamt-WM über die Bühne, beginnend mit 2030 wird es ein separates Event geben.

Wunschkandidat für die Premiere ist Athen.