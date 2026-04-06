Potapova/Tagger scheitern in Linz in der ersten Runde

Für das österreichische Frauen-Doppel Anastasia Potapova und Lilli Tagger ist der Doppelbewerb beim Upper Austria Turnier in Linz bereits in der ersten Runde vorbei.

Die beiden müssen sich dem norwegisch-US-amerikanischen Duo Eikeri/Gleason in drei Sätzen mit 3:6, 7:6 (5), 10:12 geschlagen geben.

Im ersten Satz müssen die beiden ÖTV-Spielerinnen zwar nur ein Break, beim Stand von 1:2 abgeben, da ihnen jedoch selbst kein Break gelingt, verlieren sie Satz eins.

Starke Aufholjagd

Der zweite Satz beginnt zunächst wieder sehr schlecht für die beiden Österreicherinnen. Wieder müssen sie gleich ihr zweites Aufschlagsspiel abgeben.

Beim Stand von 2:4 kassieren sie erneut ein Break, doch Eikeri/Gleason gelingt es nicht das Match auszuservieren. Mit ihrem ersten eigenen Break stellen die beiden ÖTV-Spielerinnen zunächst auf 3:5.

Auch danach bleiben sie dran und können gleich darauf ihr zweites Break holen und auf 5:5 stellen. So geht es ins Tie-Break, wo Potapova/Tagger mit mehr Schwung reinkommen und so den zweiten Satz für sich entscheiden.

Vier Matchbälle

Dadurch erarbeiten sie sich ein alles entscheidendes Match-Tie-Break. Dort sieht es zunächst auch sehr gut für die beiden Österreicherinnen aus. Insgesamt erarbeiten sie sich vier Matchbälle, doch da sie keinen davon nutzen können, holen sich Eikeri/Gleason mit ihrem insgesamt dritten Matchball den Sieg.

Für Lilli Tagger geht es am Dienstag im Einzel weiter, Anastasia Potapova steigt erst am Mittwoch in den Einzelbewerb ein.