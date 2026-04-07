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Tagger, Lilli TAG
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Tennis heute: Lilli Tagger - Paula Badosa in Linz

Die ÖTV-Hoffnung trifft in der ersten Runde in Linz auf eine ehemalige Weltklasse-Spielerin. LIVE-Infos:

Tennis heute: Lilli Tagger - Paula Badosa in Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger feiert am Dienstag ihre Einzel-Premiere bei den Upper Austrian Ladies in Linz.

In der ersten Runde des WTA-500er-Turniers in Oberösterreich trifft die 18-Jährige auf die Spanierin Paula Badosa (ab ca. 16:00 im LIVE-Ticker>>>).

Gegen die ehemalige Nummer zwei der Welt geht Tagger als Außenseiterin ins Duell, dennoch kann sich die Osttirolerin realistische Chancen ausrechnen. Denn Badosa ist aktuell in der Weltrangliste nur noch auf Rang 102 und somit nur 15 Plätze vor der Österreicherin.

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