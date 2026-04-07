Cina, Federico CIN
Rodionov, Jurij ROD
Endstand
0:2
4:6 , 3:6
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Rodionov übersteht erste Runde bei Challenger in Madrid

Der Österreicher bezwingt den jungen Italiener Federico Cina und steht im Achtelfinale des Turniers.

Rodionov übersteht erste Runde bei Challenger in Madrid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Jurij Rodionov steht beim ATP-Challenger in Madrid im Achtelfinale.

Der 26-Jährige bezwingt den Italiener Federico Cina (ATP-206.) in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3 und avanciert somit in das Achtelfinale.

Dort trifft er auf Sergi Perez Contri (ATP-547.), der per Wildcard in das Hauptfeld gekommen ist und prompt den an Position zwei gesetzten Arthur Gea (FRA/ATP-137.) aus dem Turnier geworfen hat.

Im ersten Satz gelingt dem ÖTV-Ass das späte Break, sodass er bei 5:4 zum Satzgewinn ausservieren kann. Den zweiten Satz beginnt er direkt mit einem Break und führt so schnell 2:0. Den Vorsprung spielt Rodionov dann sicher nachhause, macht im letzten Game sogar noch ein Break zum Matchgewinn.

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