Rodionov übersteht erste Runde bei Challenger in Madrid

Jurij Rodionov steht beim ATP-Challenger in Madrid im Achtelfinale.

Der 26-Jährige bezwingt den Italiener Federico Cina (ATP-206.) in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3 und avanciert somit in das Achtelfinale.

Dort trifft er auf Sergi Perez Contri (ATP-547.), der per Wildcard in das Hauptfeld gekommen ist und prompt den an Position zwei gesetzten Arthur Gea (FRA/ATP-137.) aus dem Turnier geworfen hat.

Im ersten Satz gelingt dem ÖTV-Ass das späte Break, sodass er bei 5:4 zum Satzgewinn ausservieren kann. Den zweiten Satz beginnt er direkt mit einem Break und führt so schnell 2:0. Den Vorsprung spielt Rodionov dann sicher nachhause, macht im letzten Game sogar noch ein Break zum Matchgewinn.