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Österreichs B-Team mit klarer Niederlage im ersten BJK-Cup-Spiel

Ohne die besten ÖTV-Spielerinnen ist gegen Finnland nichts zu holen.

Österreichs B-Team mit klarer Niederlage im ersten BJK-Cup-Spiel Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Das stark ersatzgeschwächte ÖTV-Frauenteam hat am Montag beim Billie Jean King Cup in Banja Luka zum Auftakt gegen Finnland 0:3 verloren.

Mavie Österreicher unterlag Anastasia Kulikova 5:7,4:6, Ekaterina Perelygina 3:6,6:2,3:6 gegen Laura Hietaranta. Im Doppel bezogen Claudia Gasparovic/Österreicher gegen Ella Haavisto/Hietaranta ein 3:6,6:2,7:10.

Am Dienstag wartet auf das Team von Kapitänin Marion Maruska beim Turnier der Europa/Afrika-Zone II das Duell mit Zypern.

Weitere Gruppengegner sind Griechenland und Gastgeber Bosnien. Österreichs beste Spielerinnen sind diese Woche beim WTA-Turnier Linz im Einsatz.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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