Cecchinato, Marco CEC
Kopp, Sandro KOP
Endstand
2:1
4:6 , 6:1 , 7:6
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Kopp bei Challenger in Monza schon in Runde eins out

Nach überstandener Qualifikation verpasst der Österreicher den Einzug in das Achtelfinale knapp.

Kopp bei Challenger in Monza schon in Runde eins out Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sandro Kopp scheidet beim ATP-Challenger in Monza im Sechzehntelfinale aus.

Der Österreicher unterliegt dem Italiener Marco Cecchinato (ATP-188.) in drei Sätzen mit 6:4, 1:6, 6:7(4).

Den ersten Satz entscheidet der 25-Jährige noch mit 6:4 für sich, im zweiten hat er gegen den Lokalmatador aber deutlich das Nachsehen: 1:6 bedeutet einen entscheidenden dritten Satz.

In diesem kann sich keiner der beiden Spieler absetzen, nach einem 6:6 folgt das Tiebreak, um die Partie zu entscheiden. Dort zieht Kopp aber den Kürzeren.

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