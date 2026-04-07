Cecchinato, Marco CEC
Kopp, Sandro KOP
Endstand
2:14:6 , 6:1 , 7:6
NEWS
Kopp bei Challenger in Monza schon in Runde eins out
Nach überstandener Qualifikation verpasst der Österreicher den Einzug in das Achtelfinale knapp.
Sandro Kopp scheidet beim ATP-Challenger in Monza im Sechzehntelfinale aus.
Der Österreicher unterliegt dem Italiener Marco Cecchinato (ATP-188.) in drei Sätzen mit 6:4, 1:6, 6:7(4).
Den ersten Satz entscheidet der 25-Jährige noch mit 6:4 für sich, im zweiten hat er gegen den Lokalmatador aber deutlich das Nachsehen: 1:6 bedeutet einen entscheidenden dritten Satz.
In diesem kann sich keiner der beiden Spieler absetzen, nach einem 6:6 folgt das Tiebreak, um die Partie zu entscheiden. Dort zieht Kopp aber den Kürzeren.