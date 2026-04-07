Kraus, Sinja KRA
Cirstea, Sorana CIR
Endstand
0:2
3:6 , 3:6
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Kraus in Linz in erster Runde ausgeschieden

Die Wienerin muss sich der Nummer fünf des WTA-500-Turniers in der ersten Runde geschlagen geben.

Kraus in Linz in erster Runde ausgeschieden Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Mit Sinja Kraus muss sich die erste Österreicherin bereits zum Auftakt aus dem WTA-500-Turnier in Linz verabschieden.

Die Wienerin unterliegt der Rumänin Sorana Cirstea (WTA-29.) in zwei Sätzen mit 3:6, 3:6.

"Das war heute nicht so ganz mein Tag. Ich bin nicht gut ins Match reingestartet, aber sie hat sehr gut gespielt und steht nicht umsonst Top 30", lautet die erste Analyse von Kraus im ORF-TV. Man sei vor eigenem Publikum immer besonders nervös.

Damit verbleiben drei ÖTV-Frauen im Bewerb. Lilli Tagger spielt noch am Dienstag gegen Paula Badosa (ESP/WTA-102.) (ab ca. 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>), nach der Partie der Osttirolerin ist auch Julia Grabher gegen Alexandra Eala (PHI/WTA-46.) im Einsatz.

Anastasia Potapova steigt am Mittwoch in den Einzelbewerb ein.

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